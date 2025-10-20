Ayvalıkgücü Bld. Bornova’da galip

Nesine 3. Lig 4.Grup'un 7. haftasındaki Ege Derbisi'nde Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Bornova 1877'yi 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti. Bornova ekibi ise geçen hafta Uşakspor'un ardından Ayvalıkgücü'ne de boyun eğerek kötü gidişini durduramadı. Balıkesir ekibinde 13. dakikada penaltı noktasına gelen Tugay attığı golle takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 63 ve 67'de Baha misafir takımın diğer gollerini kaydetti. Ayvalıkgücü gelecek hafta Söke 1970'yi konuk edecek. Bornova 1877 ise Denizli İdman Yurdu'nun misafiri olacak.