Fener hata yapmadı

Süper Lig'de milli ara dönüşünde Fenerbahçe, sahasında Karagümrük'ü mağlup ederek zirve takibini sürdürdü: 2-1. 19. dakikada Nene, ceza sahasına girip 3 rakibi çalımladıktan sonra penaltı noktası sağ tarafında Jure Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, beyaz noktayı gösterdi. 23'te Talisca atışı gole çevirdi: 1-0. 41'de Kerem Aktürkoğlu, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip içeri çevirdiği topa ön direkte Asensio'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 2-0. 59'da Johnson pasında topla buluşan Serginho, ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

İKİ GOL VERİLMEDİ

73'te sağ taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında Ahmet Sivri kontrol etti. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinde yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 80'de Ahmet'in ortasında Atakan topu kafayla ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 83'te Balkovec, sol kanatta Szymanski'ye yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 90+6'da İsmail'in ortasında En-Neysri golü attı, ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. Maç 2-1 sona erdi.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Tedesco, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor maçında ilk 11'de oynattığı Milan Skriniar'ı cezası nedeniyle değerlendiremedi. Genç teknik adam, Archie Brown, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu. Tedesco, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Skriniar'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Kahveci aragördü. Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahyan veci ve Cenk Tosun da maçta görev yapamadı.

TALİSCA EN UÇTA

Fenerbahçe'de Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca, Fatih Karagümrük maçına santrfor pozisyonunda başladı. Sarı-lacivertlilerin forvetlerinden Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, Youssef En-Nesyri'nin ise son haftalarda düşen formunun ardından Talisca maçta santrfor olarak görev aldı. Talisca, bu sezon Kasımpaşa maçında da santrfor pozisyonunda oynamıştı. Yıldız futbolcu, penaltıdan takımını öne geçirdi.