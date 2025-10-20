Merkezefendi kendine geldi

Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Trabzonspor'u 84-75 yenerek çıkışa geçti. Denizli ekibi, Speedy Smith'in üçlükleri ile 6. dakikada skoru 13-9'a getirdi. İsmail Cem Ulusoy'un üçlüğüyle Trabzon 8. dakikada 17-16 öne geçti. Konuk ekip 8/9 ile serbest atış kullandığı ilk periyodu 24-21 önde bitirdi. Denove Grant ile Trabzonspor ikinci çeyreğin 6. dakikasını 41-37 önde döndü. Merkezefendi, kenardan gelen Ömercan İlyasoğlu ile üçlükler buldu ve soyunma odasına 48-43 önde gitti.

SMITH'I DURDURAMADILAR

Üçüncü çeyreğin 5. dakikasında Merkezefendi 58-49 öndeyken Speedy Smith 6/6 üçlükle 22 sayıya ulaştı. Merkezefendi'nin top kayıplarını değerlendiren Trabzonspor farkı 2 sayıya kadar çekti, son periyoda Denizli ekibi 67-62 önde girdi. Son çeyrekte 6 dakika kala Okben Ulubay üçlükle skora eşitlik getirdi: 67-67. Merekzefendi, Samuel Griffin'in sorumluluk almasıyla son 3 dakikaya 77-73 önde girdi. Trabzonspor kötü tercihler ve top kayıpları yapınca Merkezefendi maç sonunda farkı açtı ve maçı 84-75 kazandı.