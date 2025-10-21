Gaziantep Yılmaz’la tam gaz

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Lige G.Saray ve Konya karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle başlayan Gaziantep ekibi, bu puan kayıplarının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Daha sonra Burak Yılmaz ile anlaşan Gaziantep, kan değişikliğinin ardından taraftarını sevindirmeye başladı. Sırasıyla G.Birliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaeli'yi 2-0 mağlup etmeyi başaran Gaziantep ekibi, Trabzon ile 1-1, Samsun ile 2-2 berabere kaldı. F.Karagümrük maçında da hanesine 2-0'lık galibiyet yazdıran kırmızı-siyahlılar, son olarak da Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Güneydoğu temsilcisi, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 7 maçından 5'inden galibiyete uzanan taraf oldu, 2 maçta ise beraberliği değiştiremedi.