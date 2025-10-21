Kaf-Kaf direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka evinde Anadolu Efes'i konuk etti. Kaf-Kaf mücadeleyi 101-87 kaybetti. Yeşil-kırmızılılar, böylece ilk dört haftada üçüncü yenilgisini aldı. İlk periyotta oldukça üstün bir oyun sergileyen Kaf- Kaf'ta Alston 13 sayı ile yıldızlaştı. Yeşilkırmızılı takım ilk çeyreği 34-25 önde tamamladı. 2. periyotta Young, Moore ve Chiozza'nın sayılarına, Efes'te oyuna sonradan giren oyuncular karşılık verdi ve soyunma odasına KSK 50-47 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA OYUN KOPTU

Üçüncü periyotta Anadolu Efes üstünlüğü vardı. 38. dakikada Swider'in 3'lüğü ile misafir takım kendi adına en büyük farkı yakaladı. (61-69). Moore ve Chiozza özellikle içeriden sayılarını bulsa da fark erimedi. Oyundaki hakimiyeti eline alan konuk ekip, son periyoda 6 sayı geride girdi: (65-71). Son çeyrekte Larkin'in liderliğe soyunmasına engel olamayan Kaf-Kaf mücadeleden 101-87'lik skorla boynu bükük ayrıldı. Kaf-Kaf gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.

MÜTHİŞ DESTEK VARDI

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tribünler tamamen doldu. Yeşil-kırmızılılar, takımlarına zorlu müsabakada büyük destek verdi. Kaf-Kaf'ın futbol takımının oyuncuları da mücadeleyi izlemeye geldi. Karşıyaka Başkanı Agün Cicibaş, maçı protokolden değil benchte ayakta takip etti. Öte yandan Karşıyaka'nın eski başkanı ve stat konusunda büyük çaba harcayan isim olan Azat Yeşil ve bir önceki dönem başkanlık yapan İlker Ergüllü'de müsabakayı takip etti.