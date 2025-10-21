Toprak Razgatlıoğlu: 'Hedefimiz her zaman kazanmak'

"BİRAZ SABRETMEMİZ GEREKİYORDU"

Toprak'ın elde ettiği başarının dünyada büyük bir etki oluşturduğu vurgulayan Kenan Sofuoğlu, bu başarının Türk motosiklet sporu için gurur verici olduğunu söyledi. Sofuoğlu, "Benim de bir kariyerim vardı ama onun geldiği nokta bambaşka bir nokta. Hocalığı bir kenara koyalım ağabeyliği daha çok yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hayatın bana öğrettiği en önemli şeylerden biri de aklını ve enerjini çok doğru bir şekilde kullanman lazım, yeteneğini çok iyi kontrol etmen lazım. Bu seneye başladığımızda işler çok kötü gidiyordu ve Toprak'ın demeçlerini duydukça ne oluyor? Demeye başlamıştım. Sonrasında Avrupa'ya döndükten sonra oturduk, konuları konuştuk. Biz Toprak'la taktik konuşmuyoruz o durumu çok iyi yönetiyor. Pazar günü çok iyi ve her şey çok iyi gidiyordu. Toprak'a sadece diğerlerinden kendisini koruması gerektiğini söyledim. Pistte tatsız bir kaza yaşandı. Alınması gereken bir şampiyonluk vardı, biraz sabretmemiz gerekiyordu. Nicolo Bulega ile alakalı gerçekten biraz dozunu kaçırdık, taraftarımız biraz dozu kaçırdı ve benim için üzücü olan kısmı da Türkler hakkında, ülkemiz hakkında iyi yorumlar görmemeye başladım motor sporları konusunda tabi burada Toprak ile alakalı bir durum yoktu ama ülkemle alakalı olanlar çok zoruma gitmeye başladı ve bende birkaç paylaşım yaptım. Bunu hala anlamayan taraftarlarımız var neticede bu bir spor, bir savaş değil. Kimse kimseden nefret etmesine gerek yok. Bu tür durumlara biraz daha iyimser yanaşmak gerekiyor. Ben de bu savaşlara girmiş biriyim ama iyimser olmanın daha iyi olduğunu gördüm. Toprak zaten bu konuyu iyi yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"MOTOR SPORLARININ EN ÖNEMLİ OLAYI"

MotoGP'de Toprak Razgatlıoğlu'ndan beklentilere ilişkin değerlendirmede bulunan Sofuoğlu, "İnanmadığımız işe girmezdik. Ben sonuna kadar inanıyorum. Biz Superbike defterini kapattık. Ben Toprak'ı Superbike şampiyonluğu için yetiştirmiştim. O yoldan yürümüştük. MotoGP kararını hem ayranları hem motor spor dünyası herkes bekliyordu ve Toprak'a dedim artık gitmek zorundayız. Buraya fazla gelmeye başladık. Bu yaklaşık dört yıldır konuşulan bir şeydi bu arada. Ama ben hep şunu istedim. Gitsin ama doğru takımla iş yapabileceği ve kazanacağı takımla, fabrika takımıyla gitsin istedim. Ben Toprak'ın MotoGP'de ilk önce bindiği markanın en iyi pilotu olacağını düşünüyorum. Motorlar çok önemlidir. Biz ilk önce dedik ki MotoGP'e bir ısınalım. 2027 yılında kurallar yeniden yazılacak. Her markanın motosikleti sıfırdan yapılacak. 2026'da antrenmanlarımızı yapalım. 2027'de en köklü marka Yamaha en iyi motoru yapacak ve Toprak'ta inşallah şampiyonluğa oynayacak. Planımız bu. Ama bugün hedefimiz ilk önce Toprak'tan beklenmesi gereken Yamaha'nın en iyi pilotu olması. Allah'ın izniyle Toprak'ın yetenekleriyle beraber belki orada da BMW'deki gibi bir sürpriz yapacağız ve bir hikaye yazacağız. Bunu zaman gösterecek. Testlere üç hafta kaldı, ilk defa sahneye orada çıkacağız rakiplerimizle beraber. Açıkçası MotoGP bizim için artık kaçınılmaz oldu. Yani bu kararı vermek zorundaydık artık. Toprak'ın yaşı ilerliyor MotoGP macerası olacaksa da bunu artık yapmanın vakti gelmişti. Aynı zamanda da marka MotoGP'nin en büyük iki tane markası köklü markasıyla alakalı teklifler gelmeye başladı ve bunun üzerine bu tekliflerden de Yamaha'da anlaşmaya varıldı. Tabii ki anlaşmayla alakalı imza atıldıktan sonra çıkan haberler dünya genelinde motor sporları dünyasında o kadar büyük ses getirdi ki ne kadar doğru bir karar verdiğimizi zaten orada anladık ve başardığımızı fark ettik. Yani bu bile büyük bir başarı. Şu ana kadar MotoGP'ye imza atanlarda tarihte ben bu kadar ses getireni ben görmedim. Hiç kimsenin gelişi bu kadar heyecanlı konuşulmadı. Toprak'ın sadece MotoGP imzası bile motor sporlarının en önemli olayı oldu" diye konuştu.