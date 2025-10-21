Zirveyi ele geçirdi

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü iç sahada Nazillispor'u 1-0 yenen Karşıyaka, haftalardır zirveyi paylaştığı Uşakspor'un yenilmesiyle liderlik koltuğunun tek başına sahibi oldu. Kaf-Kaf 19 puana ulaşırken, Söke 1970'e 4-1 yenilen Uşak 16 puanda kaldı. Karşıyaka bu hafta Altay'la yıllar sonra oynanacak İzmir derbisinde karşılaştıktan sonra Uşakspor'u konuk edecek. Kaf-Kaf, grupta Söke ile birlikte mağlubiyeti bulunmayan iki takımdan biri konumunda.

ESKİ BAŞKANLARDAN DESTEK

Bu sezon Azat Yeşil başta olmak üzere camiadan eski yöneticilerin desteğiyle mücadelesini sürdüren Karşıyaka'ya eski başkanlar Cenk Karace ve İlker Ergüllü de basketbolda büyük katkı verdi. Karace, Süper Lig'deki basket takımının son transferi Nemanja Godic'in tüm maaş ödemelerini üstlendi. Voleybol takımının isim sponsoru olan İlker Ergüllü de yine basketbol takımının transferlerinden Cameron Young'un 3 aylık maaşlarının yarısını karşılayıp, toplu kombine alımı yaptı.