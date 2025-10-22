Balıkesirspor’da başkan Altınöz

3. Lig 4. Grup ekibi Balıkesirspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Volkan Altınöz kulübün yeni başkanı olarak seçildi. Kongreye Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve eski yöneticiler katıldı. Bal-Kes'te Abdullah Bekki yönetimi 3 hafta önce görevi bırakma kararı alıp kongreye gitmişti. Balıkesirspor'un 34'üncü başkanı olan Volkan Altınöz'ün yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: İsa Tamer Çelik, Ferit Gündoğdu, Mehmet Akkan, Sercan Adın, Emre Başoğlu, Gürcan Kaplan, Samet Vatansever, Kıvanç İbiş, Mert Alper Acar ve İbrahim Teke.