Egecan Çevir’den Şimşek’e destek

Egecan Çevir’den Şimşek’e destek

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor'un futbolcusu Egecan Çevir alkışlanacak bir harekete imza attı. Genç futbolcu, lacivert- beyazlıların geçen hafta tesislerinde çıkan yangındaki yaraları sarmak için galibiyet primini kulübe bağışlama kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Mustafa Kılıç, "İzmirspor aslan gibi yüreğini ortaya koyan evlatlara sahip. Altyapı tesislerimizde çıkan yangından dolayı aldığı galibiyet primini İzmirspora bağış yapan Egecan Çevir büyük mertlik yapmıştır" dedi.

