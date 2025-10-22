İzmir Çoruhlu FK gol atmayı unuttu

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, sezon başındaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Tek galibiyetini evinde Eskişehirspor önünde alan İzmir ekibi, Bornova 1877 deplasmanında aldığı 3-3'lük beraberliğin ardından kötü bir seri başlattı. Sahasında Söke 1970'e tek golle kaybeden turuncu-siyahlılar, daha sonra kalesini gole kapatmakta zorlanırken gol sevinci de yaşayamadı. Tire FK'ya 5-0,

Karşıyaka'ya da 4-0 gibi farklı skorlarla kaybeden Çoruhlu, son olarak Kütahyaspor deplasmanından da 2-0'lık yenilgiyle dönerek taraftarlarını üzdü. İzmir ekibi bu hafta evinde Balıkesirspor karşısında bu kötü seriyi sonlandırmaya çalışacak.

