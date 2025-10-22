Kartal’da sular durulmuyor

Son olarak konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Mert Günok'un köprüleri attığı konuşulurken, siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yaşanabilir. Beşiktaş'ta ayrılığı gündeme gelen bir diğer isim David Jurasek oldu. Benfica'dan

1 yıllığına kiralanan 25 yaşındaki sol bek beklentileri karşılayamadı. Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten hemen sonra kendi kalesine gol atan Çekyalı sol bekin, Türkiye Gazetesi'ne göre devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor. David Jurasek'in kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyordu.