Real Madrid: Arda Güler satılık değil

MANCHESTER City, Arda Güler için Real Madrid ile transfer görüşmelerin başladı ancak bu görüşmeler oldukça kısa sürdü. DefensaCentral'de yer alan haberlere göre, Manchester City de oyuncuyla yakından ilgilenmeye başladı.

YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

PEP Guardiola'nın özel isteğiyle başlatılan bu ilgi, Arda'nın oyun tarzının City'nin sistemine çok uygun görülmesinden kaynaklandığı belirtildi. Haberin detayında, City'nin Madrid'e Arda Güler'in fiyatını sorduğunu bildirdi. Real Madrid, "Arda Güler, herhangi bir bedel karşılığında satılık değil." cevabını verdi. Xabi Alonso'nun milli futbolcuya çok güvendiği ve onu kesinlikle kadroda tutmak istediği de vurgulandı. Başkan Florentino Perez'in de Arda Güler'in gösterdiği son performanslardan çok mutlu olduğu, yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla verdiğini ve yakında yeni sözleşmenin yapılacağının da altı çizildi.