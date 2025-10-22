Süper Lig’de erteleme mesaisi

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Şehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Geride kalan haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında kazanarak moral depolamak istiyor. Kartal, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor. RAMS Başakşehir ise 3. hafta erteleme maçında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçı Ali Yılmaz yönetecek. Turuncu-lacivertli takım, ligde oynadığı 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.