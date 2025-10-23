Aslan kükredi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. 3. dakikada Bodo/Glimt kendi yarı sahasından çıkmak isterken Lemina, orta sahada Berg'e yaptığı baskı sonucunda topun sahibi oldu. Lemina'nın bekletmeden pasını aktardığı Osimhen, sol taraftan ceza sahasında girer girmez çapraz pozisyondan yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 33'te Bodo/ Glimt'in savunmadan oyun kurmaya çalıştığı dakikalarda sol taraftaki Bjorkan'ın kalecisi Haikin'e çıkardığı geri pasta Victor Osimhen araya girdi. Ceza sahasında kaleci Haikin'i çalımlayan Osimhen, boş kaleye topu filelere gönderdi: 2-0. 43'te Brusntad Fet'in kale karşısına alarak ceza yayı çizgisinin gerisinden sert şutunda kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

YUNUS AKGÜN ARADAKİ FARKI ARTIRDI

60'ta savunmadan çıkmak isteyen Bodo/Glimt'te Aleesami'ye baskı yapan Osimhen'in müdahale ettiği top ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topun bir kez daha sahibi olan Yunus bu kez aynı noktada yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. 67'de Sjovold'un orta sahadaki hatalı pasında topla buluşan Osimhen'in ceza alanına girdikten sonra sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Haikin gole izin vermedi. Dönen meşin yuvarlağı aynı noktada tekrar önünde bulan Osimhen'in vuruşunda Sjovold çizgi üzerinde golü engelledi. 75'te sağ taraftan ceza sahasına giren Fredrik Bjorkan'ın son çizgiye inerek içeriye ortaladığı topa Jakobs'un üzerinden iyi yükselen Helmersen skoru belirledi: 3-1.

OSİMHEN TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'da Victor Osimhen yine tarihe geçti. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 3. dakikada yıldız golcüsüyle üstünlüğü yakaladı. Osimhen, kaydettiği bu golle iki rekoru birden kırdı. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı. Osimhen, Avrupa kupalarındaki gol atma serisini 7 maça çıkarıp bir başka rekorun sahibi oldu. Golcü oyuncu, üst üste 7 Avrupa kupası maçında ağları havalandırarak Burak Yılmaz'a ait rekoru kırdı ve tarihe geçti. Maçın 33. dakikasında ise Osimhen, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti.

İLKAY ŞOKU

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle oyun- Bodo/Glimt maçında forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekibin son haftalarda saha içindeki liderlerinden olan İlkay, dün yapılan son antrenmanda duran top kullanırken arka adalesinden sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, müsabaka kadrosuna alınmadı. Galatasaray'da ayrıca Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo da Bodo/Glimt'e karşı mücadele edemedi.

BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ine göre Bodo/Glimt karşısında biri zorunlu olmak üzere toplam 5 değişikliğe gitti. RAMS Başakşehir maçında oynayan; Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi Norveç ekibi karşısında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.

FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında yapılan müsabaka, tamamen dolu tribünler önünde oynandı. RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Norveçli futbolseverler için ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik misafir takım tribününde büyük boşluklar yer aldı. Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi Filistin halkına destek olmak için kuzey tribününde 'Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)' koreografisi yaptı. Ayrıca Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük' sloganları atarak Filistin'e destek oldu.