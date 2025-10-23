Başakşehir Rize’de kayıp

Trendyol Süper Lig'in 3. Hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. 32. dakikada Hojer'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında sağ çaprazdan Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 37'de Zeqiri'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Laçi'nin vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi. 62'de orta sahada topla buluşan Da Costa'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu güçlükle çeldi. 65'te ceza sahası sağ çaprazdan Buljubasic'in şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı. Maç 0-0 sona erdi.