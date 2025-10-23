KSK’de yeni iddia

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26 yıllık isim sponsorunu kaybettikten sonra son iki sezondur sponsorsuz kalan Karşıyaka'da Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'nin takıma destek vereceği iddiası heyecan yarattı. Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığında yöneticilik yapmasına rağmen ligde Beşiktaş ve Kocaelispor'a da holdingi aracılığıyla reklam katkısı sağlayan Safi'ye, Karşıyaka'nın sponsor olması için teklif götürüldüğü öğrenildi. Liman işletmeciliği, çimento ve lojistik sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan Safiport ve Safi Çimento'nun sahibi, Safi'nin bu sponsorluğa sıcak baktığı ve somut adımları kısa sürede atacağı ifade edildi. Uzun süredir basketbol takımına sponsor arayan ve kendi imkanlarıyla yarışmacı bir takım yaratan Kaf-Kaf, Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 maçta tek galibiyet alabilmişti.

ALSANCAK LİMANI'NA İLGİSİ VAR

Ayrıca iş dünyasında başarılı projelere imza atan Hakan Safi'nin İzmir limanına yönelik ilgisi sebebiyle, kentte yatırım yapmak istediği ve Karşıyaka Basketbol Takımı'na sponsor olmak için kısa süre içinde harekete geçeceği öğrenildi. Hakan Safi, sezon başında futbolda A Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan Fenerbahçe'ye kazandırmıştı. Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertlilere gelmesine maddi destek olmuştu, oyuncunun 4 yıllık maliyeti olan 35 milyon Euro'yu kendi karşılamıştı.