Altay’dan KSK taraftarına jest

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak İzmir derbisinde 7 yıl sonra rakip olacak Altay ve Karşıyaka arasında dostluk rüzgarları esiyor. Alsancak Stadı'nda ise 19 yılın ardından ilk kez derbiye çıkacak iki ekipten ev sahibi Altay, Karşıyaka'ya bilet jesti yaptı. Derbide misafir tribünde yer alacak yeşil-kırmızılı taraftarlar için bilet fiyatları Karşıyaka'nın sembollerinden olan 35.5 ifadesine atıfta bulunarak 35.5 TL olarak belirlendi. Altay Başkanı Sinan Kanlı, numaralı tribünün üstünü Karşıyaka taraftarlarına ücretsiz olarak tahsis etmeyi önerse de güvenlik gerekçesiyle teklif kabul edilmedi. Karşıyaka yönetimi açıklama yayınlayarak derbi öncesi bilet jesti için Altay Başkanı Sinan Kanlı'ya teşekkür etti.