Aras havalı Göz-Göz yaralı

Sultanlar Ligi'nde hafta içi mesaisinde tam 20 yıl sonra ilk kez bir İzmir derbisi oynandı. Maçı 3-0 kazanan Aras Spor ilk galibiyetini alırken, Göztepe ise ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, ilk iki maçında önce Fenerbahçe'ye 3-1, ardından da Nilüfer Belediye'ye 3-2 yenilmişti. Aras'ta derbi zaferinden sonra bayram havası hakim. Aras Spor, pazar günü THY'yi taraftarının önünde ağırlayacak. Bu sezon Sultanlar Ligi'ne yıllar sonra yükselen sarı-kırmızılılar, evindeki karşılaşmaları kazanamadı. İlk hafta Nilüfer Belediyespor'a sahasında 3-1 kaybeden Göztepe, 2'nci hafta deplasmanda Aydın BŞB'yi 3-0 yenmişti. Son olarak taraftarı önünde Aras Spor yenilgisi yaşayan Göztepe'de başantrenör Ataman Güneyligil, "Bu maçlardan sonra konuşmak zor. Açıkçası skor ve oynadığımız oyundan dolayı utanç duyuyorum. Biliyorum ki oyuncularım da aynı şeyi hissediyor. Maça gelen ve bizi destekleyen, maça gelemese de gönlü Göztepe'de olan herkesten özür diliyorum" dedi. Göztepe ise pazar günü Kuzeyboru'ya konuk olacak.