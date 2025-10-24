Avrupa Aslanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında önceki gün Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken bayram yaptı. Üç hafta sonunda 6 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, skordan çok futbolu ve fizik gücü yüksek rakibi karşısındaki direnci ile dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından hedef yükseltti. Hayalim ilk 8 diyen Buruk, "Maç bitince istatistiklere ve puan durumuna baktık. İlk hayalim Şampiyonlar Ligi'ndeki bu iki maçlık başarımızı yükseltmek ve ilk 8'de olabilmek. Nereye gidebiliriz? Burada en yüksek hedefi koymalıyız. İlk 8 olmazsa, ilk 16" dedi.

SIRADAKİ RAKİP AJAX

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: "Ana amaç bütün takımlar için ilk olarak, 24'te olmak. Şampiyonlar Ligi için hayal kurduk. Taraftarların hedefini duyduk" dedi. Sarıkırmızılıların bir sonraki rakibi Ajax ise 10 kişi kaldığı maçta Chelsea'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Üç hafta sonunda puansız son sıraya demir atan Hollanda ekibinde kırmızı kart gören Kenneth Taylor, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım 2025'te Ajax'a konuk olacak.

YUNUS AKGÜN'E KANCA ATTILAR

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Bodo/ Glimt maçındaki performansıyla alkış topladı. Osimhen'in attığı ikinci golde presi bırakmayan milli futbolcu, takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Yunus Akgün, Osimhen'in kaptığı top sonrası bu kez kendisi ağları havalandırdı ve Bodo karşısında durumu 3-0'a getirdi. Yunus bu sezonki form grafiği nedeniyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İtalya'dan Roma ve Napoli, İngiltere'den Wolverhampton ve Everton ile Almanya'dan Stuttgart, Galatasaray- Bodo/ Glimt maçına gözlemci göndererek Yunus'u yakın takibine aldı.

MUHTEŞEM SERİ

Galatasaray, Bodo galibiyeti ile RAMS Park'taki yenilmezlik serisini de 30 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, evinde son olarak 2024-2025 sezonu Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a mağlup olmuştu. O yenilgiden sonra Galatasaray, Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda ise 2'şer maç olmak üzere toplam 30 resmi karşılaşmada sahadan mağlup ayrılmadı. Bu süreçte 22 galibiyet, 8 beraberlik aldı.