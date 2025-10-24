Bucaspor’un kanayan yarası

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nin bünyesinde bulanan Bucaspor'un eski kulüp binasının içler acısı hali yürekleri burkuyor. Adeta batakhaneye dönen binada içki içiliyor, uyuşturucu kullanılıyor. Binada zaman zaman ateş yakılması yangın riskini de arttırıyor.

YANGIN ÇIKMA İHTİMALİ VAR

Buca Belediyesi yetkililerine seslenen ve göreve çağıran vatandaşlar, "500 binin üzerinde nüfusu bulunan bir ilçenin merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor. Buca Belediyesi burayla ilgilenmiyor. Büyük bir yangın çıkabilir. Ayrıca ailelerin ve çocukların önünden geçtiği binada yaşananlar hiç hoş şeyler değil. Buranın tamamen girişlere kapatılmasını istiyoruz" dedi. Devam eden davalar nedeniyle araziyi ve binayı satamayan CHP'li Buca Belediyesi uyuşturucu kullananların ve içki içenlerin mekanı haline gelen binayı da yıkmıyor.

Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü bitişiğindeki binanın adeta fuhuş merkezi haline gelmesi ve iki katlı binanın ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Özmen Caddesi'nin dibinde yer alması, ailelerin, çocukların gözü önünde bunların yaşanması daha da üzüyor. Binaya girenlerin içeri koyduğu ahşap ve koltuklar içeride ateş yakılması nedeniyle yangın riski de taşıyor.