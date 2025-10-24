Göçebe Muğla’nın destanı

2. Lig'de Muğlaspor destanı var. Bu sezon stadı yetişmediği için yurtsuz kalan yeşil-beyazlılar, iç saha maçlarını ya Bodrum FK'nın stadında ya da Denizlispor'un sahasında oynuyor. Ancak buna rağmen özellikle iç sahada aldıkları sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını koruyorlar. Aliağa'da yeni lige çabuk uyum sağladı. Sarı-siyahlılar, son haftalarda aldığı sonuçlarla adından söz ettirmeye başladı. Bu iki takımın sezon sonuna kadar 1. Lig yarışının içerisinde olacağına eminim. Bucaspor ise son maçında son dakikalarda 1 puana uzanarak savaşı sonuna kadar devam ettireceğini gösterdi. Altınordu'yu ise kalecisi Arif Şimşir ayakta tutuyor. Lider Batman Petrolspor ile karşılaşan kırmızı-lacivertlilerde genç eldiven yaptığı iki penaltı kurtarışıyla ve maç içerisindeki performansıyla takımının puan almasını sağladı. Arif ayrıca bu sezonki 8. maçında 4. penaltısını kurtarmış oldu.