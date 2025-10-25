Bodrum evinde kral

Trendyol 1. Lig'de bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Bodrum FK, taraftarı önünde adeta geçilmez bir kale haline geldi. Muğla temsilcisi, Bodrum İlçe Stadı'nda oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek topladığı 13 puanla iç saha lideri konumuna yükseldi. Ligde genel sıralamada da zirvede yer alan yeşil-beyazlı ekip, bu sezon taraftarı önünde 14 gol kaydederken, sadece 3 gol yedi. Bu istatistik, Bodrum İlçe Stadı'nı rakipler için zor bir deplasman haline getirdi.

FREDY FARK YARATTI

Yeşil-beyazlıların deneyimli orta sahası Fredy hem gol hem de asist katkısıyla takımın beyni oldu. Savunmada Ajeti ve Ali Aytemur ikilisi uyumlu performanslarıyla rakip forvetlere göz açtırmadı. Kaleci Diogo Sousa ise kurtarışlarıyla adeta duvar ördü. Yeşil-beyazlılar yarın evinde Iğdır'ı da yenerek liderlik koltuğunu korumak istiyor.