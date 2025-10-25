En büyük dileğim sezonu burada bitirmek

27 yıl aradan sonra Samsunspor'a Avrupa'da başarılar yaşatan Teknik Direktörü Thomas Reis, Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, en büyük dileğinin sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek olduğunu belirterek kırmızıbeyazlı ekipte görevde olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Reis, "Benim gücümün en önemli kaynağı, iyi bir karaktere sahip olmam diyebilirim. Oyuncularım sahada ne yapmaları gerektiğini çok net biliyor. Türkiye'de teknik direktör değişiklikleri çok hızlı yaşanıyor. Ben göreve geldiğimden bu yana yaklaşık 15-16 ay geçti ve bu süreçte Türkiye'de birçok takımda hoca değişikliği oldu. Buna rağmen hala burada olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. En büyük dileğim, sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek" diye konuştu.