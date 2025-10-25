Genel kurul öncesi Yıldırım’dan salvolar

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün yapılacak olağanüstü genel kuruldan önce yazılı açıklamada bulundu. Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "21 Eylül tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul öncesinde; seçilecek yönetim kuruluna sınırları belli olmayan 'torba' yetki şeklinde yetki verilmesine karşı olduğumu ve kulübün mali durumunun detaylı açıklanarak istenen yetkinin proje bazında ve sınıflarının belirlenerek genel kurula sunulması gerektiğini ifade etmiştim. Ben müfettiş değilim, Fenerbahçe'nin bir neferiyim. Ben Fenerbahçe'nin bir zerresi olarak, üzerime düşen sorumluluğun bir gereği olarak düşüncelerimi kamuoyu ile paylaştım. Sürecin bundan sonraki işleyişi ve alınacak kararlar genel kurulumuzun takdirindedir. Kişiler geçici olup, aslolan Fenerbahçe'dir."