Gözler onlarda

Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler yarın İstanbul'da Rams Park'ta oynanacak Galatasaray- Göztepe karşılaşmasına çevrildi. Ligde zirvedeki puan farkını koruyarak liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray ile Avrupa Kupalarına katılma hedefini sürdüren Göztepe, sezonun en kritik 90 dakikalarından birine çıkacak. Bu dev maçta kalecilerin performansları sonucu doğrudan etkileyebilir. Ligin en az gol yiyen iki ekibinin kapışmasında savunma hatlarının güvenilirliği kadar, kalecilerin refleksleri de belirleyici olacak. Galatasaray'ın Trabzonspor'dan yeni transfer Uğurcan Çakır, son haftalarda sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Tecrübeli eldiven, bu sezon forma giydiği 5 maçta sadece 3 gole izin verdi. Özellikle ceza sahası dışından gelen şutlarda gösterdiği refleksler ve hava toplarındaki hâkimiyetiyle güven veriyor.

POLONYALI ZİRVEDE

Göztepe'nin Polonyalı başarılı file bekçisi Mateusz Lis istatistiklerde zirvede yer alıyor. Dokuz maçta yalnızca 3 gol yiyen Lis, bu alanda Süper Lig'in en başarılı kalecisi konumunda. Göztepe'nin savunma hattıyla kurduğu güçlü iletişim, takımın gösterdiği üst düzey oyun anlayışının temel taşlarından biri oldu. Karşılaşmada her iki takımın da hücum gücü kadar savunma disiplini öne çıkacak. Galatasaray'da savunmanın lideri Abdülkerim Bardakçı ile Kaan Ayhan'ın Juan ve Janderson ikilisine karşı performansı merak edilirken, Göztepe cephesinde Heliton ve Bokele ikilisi, rakibin yıldız golcüsü Osimhen ile Icardi'yi durdurmak için ter dökecek. İki ekibin de son haftalarda sergilediği dirençli futbol, maçı tam anlamıyla bir taktik savaşı haline getiriyor. Gözünü bu maça diken sporseverler ise Rams Park'ta hem tempolu hem de savunma anlamında hatasız bir maç izlemeyi bekliyor.