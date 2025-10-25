İkinci Lig’de cumartesi şöleni

Nesine 2'nci Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün kritik maçlarda ter dökecek. Kırmızı Grup'ta 19 puana yükselip zirve yarışına ortak olan Play-Off hattında 4'üncü sıradaki Aliağa FK, düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Aynı grupta son maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek Play-Off hattına yaklaşamayan Fethiyespor ise sahasında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Beyaz Grup'ta son olarak Denizli Atatürk Stadı'nda 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek zirve yarışında yoluna devam eden Muğlaspor, 10'uncu hafta müsabakasında Adana 01 FK ile deplasmanda karşılaşacak. Ali Hoşfikirler Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Aynı grupta geçen hafta genç kalecisi Arif Şimşir'in iki penaltı kurtardığı maçta lider Batman Petrolspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, ise evinde Karacabey Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.