Kartal’dan Yusuf atağı

Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren Beşiktaş, erteleme maçında aldığı Konyaspor galibiyeti ile moral bulsa da ocak ayında transfer zorunlu hale geldi. Halen zirvedeki G.Saray'ın 9 puan gerisinde olan Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, Konya karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Sorunların farkındayız, zamanla her şey düzelecek" diyerek değişim sinyali vermişti. Tecrübeli çalıştırıcının, bu açıklamanın ardından yönetimden ilk transfer talebini ilettiği öğrenildi. Yalçın'ın isteği doğrultusunda siyahbeyazlılar, Başakşehir'in milli kanat oyuncusu Yusuf Sarı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın yönetime, "Çok beğendiğim bir oyuncu. İki kanatta da oynayabiliyor. Şu anda alabileceğimiz en iyi yerli futbolcu" şeklinde rapor sunduğu belirtildi.

ÖNCELİK VERİLECEK

Beşiktaş yönetimi ise devre arası transfer döneminde 26 yaşındaki yıldız futbolcu için resmi temasları başlatacak. Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre, transferin gerçekleşmesi adına takas formülü masada. Siyah-Beyazlı yönetim, hem kadro dengesini güçlendirmek hem de yerli rotasyonuna kalite katmak amacıyla Yusuf Sarı transferine öncelik verecek. Yaz döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelen genç kanat oyuncusunun transferi gerçekleşmemişti. Geçen sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Başakşehir'e giden Yusuf Sarı, bir dönem Trabzonspor'da da forma giymişti.