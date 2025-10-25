KSK’den stat ziyareti

Karşıyaka'nın yılan hikayesine dönen stat projesi önündeki tüm engeller, Yalı'daki İlçe Stadı'nın yerine yapılacak olan stadyum arazisinin, İzmir AK Parti Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belediyeye verilmesinin ardından kalkarken, süreç resmen başladı. Yeni stadı konusunda yıllardır beklediği haberi alan Kaf-Kaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılarda başkan Aygün Cicibaş, futbol şube başkanı Ahmet Yimsek, futbol şube yöneticileri Hamit Erol ve Murat Cansız, göreve seçilmeden önce 5 yıl Karşıyaka Belediyesi'nde başkanlık yapıp ilk gününden beri yeni stat projesine destek veren Cemil Tugay'la bir araya geldi.

SÖZÜNÜ TUTACAĞINI SÖYLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyarette Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin sözünü tutacağını bir kez daha dile getirdi. Karşıyaka yönetimi, sürece verdiği destek ve Karşıyaka camiasına gösterdiği ilgi için başkan Tugay'a teşekkür edip, birlikte Karşıyaka'nın geleceğini inşa etmeye devam edeceklerini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşaatı üstlenmek için daha önce arazinin tahsisini talep ettiği Karşıyaka Stadı'nın yapımına 2025 yılı bütçesinde 250 milyon TL'lik ön kaynak ayırmıştı.