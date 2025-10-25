  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor Rafa Silva'dan kötü haber

Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan kötü haber geldi. Konya maçı sonrası iki alt baldır adalesinde ağrı hisseden ve siyahbeyazlı takımın son antrenmanında yer almayan Portekizli yıldızın sağlık durumuna dair açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Rafa Silva'nın adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı. Bu sezon forma giydiği 15 maçta 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı veren 32 yaşındaki deneyimli orta sahanın, yarınki Kasımpaşa maçında forma giymesi beklenmiyor.

