Trabzon’un konuğu Eyüp

Trabzonspor,Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak. Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Son üç müsabakasında gol olarak da kendini geliştiren bordo-mavililer, rakip ağlara 10 gol kaydetti.