Çeşme’de Gran Fondo heyecanı

VELOTURK Gran Fondo Çeşme yarın 17 ülkeden 715 sporcuyu katılımıyla bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak. 'Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın' mottosuyla farkındalık oluşturulan organizasyon, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine de destek olacak. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış, 91K, 67K ve 41K'lık parkurlarda kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleşecek yarış öncesi düzenlenen basın toplantısına; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Çeşme Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yavuz Yaşar, Veloturk ekibinden Sarper Günsal, Umut Duygu, Aydın Delicanlı, Berkem Ceylan, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve basın mensupları katıldı.