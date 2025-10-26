Fener’de yetki tamam

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı gündeminde kulübün taşınmazlarının kiralanması, yeni taşınmaz edinimi, projeler geliştirilmesi ve şirketleşme süreçlerine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi konuları yer aldı. Yönetim kuruluna yetki verilmesi için oylanan maddelerin tamamı oy çokluğu ile kabul gördü. Toplantının sonunda başkan Sadettin Saran önemli açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Çok önemli kararlar alındığının altını çizen Saran, "Böyle köklü ve büyük bir kulübü yönetmenin ilk şartı; fotoğrafı doğru okumak ve her adımı bu çerçevede planlamaktır. Amacımız her branşın ihtiyacını yerinde görmek, güçlü yönleri desteklemek, eksik alanlarda hızlı çözümler üretmekti. Biz bu yolu camiamızın desteğiyle yürüyeceğiz. Fenerbahçe'nin asıl gücü inancında, birliğinde ve her durumda yanında duran milyonlarda saklıdır" ifadelerini kullandı.

"BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Attıkları adımlarla geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etmek istediklerini belirten Saran, "Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması sadece kadro kalitesiyle değil doğru planlama, istikrarlı yönetim ve güçlü takım ruhuyla mümkün olacaktır. Takımımıza ve hocamıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Futbol bu kulübün kalbidir ama sadece bir parçasıdır. Kritik viraj olarak gördüğümüz Gaziantep ve Beşiktaş maçlarında. Bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız. Bugün alınan kararlar da o başarılarının zeminini güçlendirecek adımlardır. Bugün burada konuştuğumuz şey F.Bahçe'nin geleceğidir. Bugün attığımız her adım yarınların Fenerbahçe'si için bir tuğladır. O tuğlaları sağlam koyacak, yarınlarımızı beraber inşa edeceğiz" sözlerini sarf etti.