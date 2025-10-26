Sarı-Kırmızı kapışma

Süper Lig'de günün en kritik randevusu bugün İstanbul'da oynanacak. Geçen hafta deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini alan Göztepe, bugün şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Galatasaray'a konuk olacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 17.00'de başlayacak mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan sağ bek Ogün Bayrak ve stoper Allan Godoi zorlu maçta görev alamayacak. Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi süren forvet İbrahim Sabra'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

DENNİS GÖREV BEKLİYOR

Göztepe'de sarı kart cezasını tamamlayan orta saha Anthony Dennis görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Bu sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe, deplasmanlarda iyi sonuçlar elde etti. 10. haftaya 16 puanla 5. sırada giren İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi dış sahada oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan topladı. Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başaran Göztepe, Kayserispor ve Eyüpspor'la berabere kaldı. Göztepe ilk yenilgisini geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık sonuçla almıştı.

GÖZTEPE DUVAR ÖRDÜ

Süper Lig'de bu sezon sergilediği disiplinli oyun anlayışıyla dikkat çeken Göztepe, savunmadaki sağlam duruşuyla rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan haftalarda kalesinde sadece 3 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Kaleci Lis'in istikrarlı performansı ve savunma hattında Heliton, Bokele, Cherni gibi isimlerin uyumlu oyunu Göztepe'nin başarısında büyük rol oynuyor.

63. KEZ OYNUYORLAR

Galatasaray ile Göztepe, bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom, 37 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 karşılaşma da berabere sona erdi. G.Saray'ın kaydettiği 99 gole, Göztepe 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray, 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Göztepe son 52 senedir rakibini deplasmanda yenemiyor.