  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Aliağa Petkim spor kazanmayı hatırladı

Aliağa Petkim spor kazanmayı hatırladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Aliağa Petkim spor kazanmayı hatırladı

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Mersin Spor'u konuk eden Aliağa Petkimspor mücadeleyi 90-86 kazanmayı başardı. Müsabakanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan İzmir temsilcisi, devre arasına da 44-41'lik üstünlükle girdi. Aliağa ekibi başa baş geçen üçüncü çeyrekte de rakibinin öne geçmesine fırsat vermedi ve son periyoda 66-63'lük üstünlükle gitti. Dördüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren ve rakibine geçit vermeyen Aliağa Petkimspor, parkeden 4 sayı farkla 90-86'lık skorla galibiyetle ayrılmasını bildi. Karşılaşmada Ayrton Franke kaydettiği 21 sayıyla müsabakanın en skorer oyuncusu olurken, Efianayi 20, Floyd 11, Scrubb, Blumbergs ve Sajus 10'ar, Tryo Selim Şav ise 8 sayı kaydetti. Ligde son üç maçından mağlubiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, aldığı kritik galibiyetle kötü gidişe 'Dur' dedi. Aliağa Petkimspor, gelecek hafta ise deplasmanda ONVO Büyükçekmece ile karşı karşıya gelecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA