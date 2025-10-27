Aliağa Petkim spor kazanmayı hatırladı

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Mersin Spor'u konuk eden Aliağa Petkimspor mücadeleyi 90-86 kazanmayı başardı. Müsabakanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan İzmir temsilcisi, devre arasına da 44-41'lik üstünlükle girdi. Aliağa ekibi başa baş geçen üçüncü çeyrekte de rakibinin öne geçmesine fırsat vermedi ve son periyoda 66-63'lük üstünlükle gitti. Dördüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren ve rakibine geçit vermeyen Aliağa Petkimspor, parkeden 4 sayı farkla 90-86'lık skorla galibiyetle ayrılmasını bildi. Karşılaşmada Ayrton Franke kaydettiği 21 sayıyla müsabakanın en skorer oyuncusu olurken, Efianayi 20, Floyd 11, Scrubb, Blumbergs ve Sajus 10'ar, Tryo Selim Şav ise 8 sayı kaydetti. Ligde son üç maçından mağlubiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, aldığı kritik galibiyetle kötü gidişe 'Dur' dedi. Aliağa Petkimspor, gelecek hafta ise deplasmanda ONVO Büyükçekmece ile karşı karşıya gelecek.