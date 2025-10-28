Altay’da yüzler gülüyor

TARİHİNİN en zorlu dönemlerinden geçerek amatör kümenin kıyısına gelen Altay derbide aldığı puanla moral buldu. Geçen hafta Tire 2021 FK'yı deplasmanda 90+6'ncı dakikada attığı golle yenip ilk galibiyetine ulaşan İzmir ekibi, derbide Karşıyaka önünde de geriye düşüp beraberliği 87'nci dakikada Onur Efe'nin uzak mesafeden füzesiyle kurtardı. İlk haftalarda dibe demir atan Altay, ilk kez iki hafta üst üste puan alarak 6 puanla düşme hattının üzerinde kaldı. Transfer yasağıyla 4 sezondur gençlerine sarılan Altay, derbiye Özgür hariç ilk 11'de tamamen altyapısından yetişen oyuncularla çıktı. Başkan Sinan kanlı, "Güzel İzmir'in yaşları 100 yılı aşmış asırlık iki güzide kulübünün müsabakası tüm Türkiye'ye örnek oldu. Rakibimiz Karşıyaka'ya hedefleri doğrultusunda üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.