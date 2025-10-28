KSK’den sert çıkış

İzmir, 7 yıl sonra 3. Lig 4. Grup'ta Altay-Karşıyaka derbisinde futbol şölenine ev sahipliği yaptı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki derbi, sahada ve tribünde nefes kesti. Maçta galibiyeti son dakikalarda kaçıran Karşıyaka, uzatma anlarında verilmeyen net penaltısına isyan etti. 90+5'te Yasin, Altay kalecisi Semih'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem oyunu devam ettirdi. Derbi sonrası Hakem Murat Kasap'ın yönetimiyle ilgili zehir zemberek açıklama yapan Karşıyaka, "Futbolun Kasap'ı" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Hakem Murat Kasap, Sertan Akman, Erdoğan Çak ve Burak Baş'ın art niyetli yönetimi, futbolun ruhuna ve adaletine yakışmamıştır" denildi.

'EMEĞE GÖLGE DÜŞTÜ'

Paylaşımda, "Verdiği hatalı kararlar, pozisyonlara olan tutarsız yaklaşımı ve oyunun dengesini bozacak nitelikteki tutumları, emeğimize gölge düşürmüştür. Karşıyaka olarak; futbolun adalet, tarafsızlık ve saygı ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini beklemek en doğal hakkımızdır. Yaşananlar hakkında değerlendirmeleri yaparak ilgili mercilere başvurularımızı gerçekleştireceğimizi bildiririz" ifadeleri yer aldı.