Petkimspor moral buldu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde Mersin Spor'u 90-86 yenerek 5 haftada 2'nci galibiyetini elde etti. Ligde 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası kazanan Petkimspor, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta yine iç sahada oynayacağı CSM CSU Oradea maçı öncesi de moral tazeledi. Petkimspor'da antrenör Özhan Çıvgın, "Zor bir deplasmandan geldik, hazırlık için çok fazla vaktimiz yoktu ama bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu maça kadar hücumda zorlanıyor, çok fazla top kaybı yapıyor ve oyun akışımızda problemler yaşıyorduk. Ancak oyuncularımız yorgunluğa rağmen çok iyi konsantre oldular ve doğru bir reaksiyon verdiler" dedi. "Bu bizim için çok önemli bir galibiyet oldu" diyen Özhan Çıvgın, "Çarşamba günü oynayacağımız FIBA Europe Cup karşılaşması öncesinde moral ve özgüven açısından büyük bir kazanım elde ettik" açıklamasını yaptı.