Bahis skandalında soruşturma genişliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalı ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından bahis skandalıyla ilgili soruşturma genişliyor. Hakemlerin görev aldıkları maçlarla ilgili dolaylı yoldan akrabaları/yakınları ve son 5 yılda görev yapan başkan/yöneticiler de araştırılıyor. Faal 3 bin 700 futbolcu için de düğmeye basıldığı öğrenilirken bu sayının artabileceği edinilen bilgiler arasında. Soruşturmada sadece hakemlerin değil ve futbolun diğer paydaşlarının yanı sıra alt ligten üst lige kadar tüm kulüplerin incelendiği iddialar arasında.

GİZLİ TANIK VE İTİRAFÇILAR VAR

Şike ve bahis dosyası kapsamında MASAK ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı verileri inceleniyor. Dosya kapsamında çok sayıda gizli tanık ve "itirafçı" olmak isteyen kişilerin olduğu edinilen bilgiler arasında. Mal varlığını beyan etme zorunluluğu olan hakemin, mal varlığında kaynağını açıklayamadığı bir artış varsa bu da şüpheli olarak kabul edilecek. Sadece hakemin kendi mal varlığına değil, birinci derece akrabasının mal varlığındaki artışlar incelenecek ve söz konusu artışın kaynağı açıklanamıyor ise aynı şekilde dosyada şüpheli olmasına neden olabilecek.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" iddiasına ilişkin, en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişi ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz işleminin belli bir zaman aldığını, bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespit edilerek adli işlem yapılacağını bildirdi. Söz konusu açıklamada, iddia konusu hakemlerin tespiti ile haklarında "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet", "7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve ayrıca tespit edilecek diğer suçlar bakımından yürütülen soruşturmanın, Türk futbolunun yurt içinde ve yurt dışında daha başarılı ve daha sağlıklı ilerlemesi açısından titizlikle ve hassasiyetle araştırılması gereken konuları içerdiği vurgulandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattığını açıkladı.

GENÇ HAKEMLER GÖREVE HAZIR

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, aktif hakemlerin bahis skandalına karışması sonrası yeni yol haritasını belirledi. MHK'nin yeni planlamasına göre, geniş bir hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak. MHK'nin 1. ve 2. Lig'de tespit ettiği 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek. Yeni ve genç hakemler kampa ve eğitime alınacak. Yeditepe Üniversitesi ile ön protokolü yapılan Mükemmeliyet Merkezi hayata geçirilecek. Hakem yetiştirme ve temin projesi hayata geçirilecek. Hazırlanan talimat doğrultusunda yeni yıldan itibaren başarılı olan yeni yüzler düdük çalacak. Yaşananlar sonrası gözler yapılacak hakem atamalarına çevrilmişti. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan 3. tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından önceki gece 01:00'de paylaştı.

AVRUPA'DA YANKI BULDU

TÜRK futbolu, bazı hakemlerin bahis oynaması skandalıyla çalkalanırken olay Avrupa'daki birçok basın kuruluşu tarafından da okuyucularına duyuruldu. Fransız Foot Mercato, "Yolsuzluk, yasaklı bahis, 371 hakem tespit edildi: Türk futbolu benzeri görülmemiş bir skandalla karşı karşıya." ifadelerini kullandı. L'Equipe haberi; "Türkiye'de yeni bir skandal: Yüzlerce hakem yasağa rağmen maçlara bahis oynamakla suçlanıyor." şeklinde okuyucularına duyurdu. Alman gazetesi Bild ise, "Türkiye'de büyük hakem skandalı! Yüzlerce hakem maçlara bahis oynuyor" manşetini attı. Kicker'da ise "Türk futbolu bir bahis skandalı tehdidi altında: Ulusal Futbol Federasyonu'na göre, profesyonel liglerde yüzlerce hakem maçlara bahis oynadı" denildi. İtalyan La Gazzetta dello Sport, "Türkiye'de mega hakem skandalı patlak verdi: 371 kişinin bahis şirketlerinde hesabı var" manşetiyle haberi okuyucularına duyurdu

"ŞEFFAFLIK FUTBOLUN TÜM UNSURLARINA UYGULANSIN"

TÜRKİYE Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, federasyon başkanının basın toplantısıyla kamuoyuna ilan ettiği bahisçi hakemler konusuyla ilgili olarak açıklama yayınladı. Açıklamada, şeffaflık talebini içeren ve uygulamaya destek veren ifadeler yer aldı. Yine açıklamada, "Sahada alın teriyle görev alan hakemlerimiz zan altında bırakılmamalı. Şeffaflık futbolun tüm unsurlarına uygulanmalı." denildi. Açıklamada ayrıca, şeffaflık ilkesinin yalnızca hakemler için değil, futbolun tüm unsurları kulüpler, yöneticiler, menajerler ve futbol ailesinin tamamı için aynı titizlikle uygulanması, Türk futbolunun geleceği açısından hayati öneme sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATLARI NE DİYOR?

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, bahis ve benzeri şans oyunlarıyla ilgili yasakları ve uygulanacak yaptırımları açıkça belirtiyor. Söz konusu maddede kişilerin futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı olarak bahis veya benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına göre, söz konusu hakemler kısa süre içinde Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Kurulun yapacağı incelemeler sonucunda, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi doğrultusunda hakemlere 3 ay ile 1 yıl arasında men cezaları verilmesi bekleniyor.