Fener’de güneş açtı

FENERBAHÇE, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi son maçında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0'lık farklı skorla yenerken, uzun bir süre devam eden kasvetli hava yerini güneşe bıraktı. Tedesco'nun öğrencileri ligde puanını 22'ye yükseltirken, Alman çalıştırıcı yönetiminde son 6 maçında 5. galibiyetini elde etti. Avrupa'da Nice ve Stuttgart, ligde ise Antalya, Karagümrük ve Gaziantep'i mağlup eden Fener, Samsun'la golsüz berabere kalarak iyi bir grafik sergiledi. Sezona büyük bir kaosla başlayan, önce Mourinho ile yol ayrımına giden, ardından Tedesco'yu takımın başına geçiren ve yapılan seçimde Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturduğu sarı-lacivertliler, üst üste aldığı olumlu sonuçlar ve sahaya yansıttığı oyunla adeta yeni bir sayfa açtı.

TAŞLAR YERİNE OTURUYOR

Avrupa'da ve ligde çıkışa geçen F.Bahçe'de kaosun etkileri günden güne azalırken, taşlar yerine oturmaya başladı. Fener'de Tedesco ile birlikte özellikle son haftalarda bireysel performansların artması kolektif performansa da etki ederken, tercih edilen oyun planı ve uygulanış biçimi de takdir topladı. Uzun bir süre tartışılan adam konumunda yer alan Tedesco, futbolseverler tarafından tam not aldı.