Bahis skandalında ikinci dalga geliyor! Yeni isimler sevk edilecek

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu açıklamıştı. Söz konusu hakemlerin 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını tespit edilmiş ve PFDK'ya sevk edilmişti.