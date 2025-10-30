  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor Bahis skandalında ikinci dalga geliyor! Yeni isimler sevk edilecek

Son dakika haberleri...Geçtiğimiz günlerde bahis skandalına karışan 7'si üst klasman orta hakemi olmak üzere 152 hakem Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK'ya sevk edilmişti. Gelecek hafta da sadece hakemlerden oluşmayacak ikinci bir dalganın geleceği öğrenildi.

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu açıklamıştı. Söz konusu hakemlerin 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını tespit edilmiş ve PFDK'ya sevk edilmişti.

Bu hakemler arasında en dikkat çekeni Zorbay Küçük olmuştu. 152 ismin, savunmalarını vereceği belirtildi.

SIRA DİĞER İSİMLERDE

Şimdi gözler futbol ailesinin diğer fertlerine çevrildi. Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi.

Futbolcularla ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu sevklerinin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

FUTBOLCULAR VE YÖNETİCİLER...

Futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve çalışanlarının da sevklerin içinde olacağı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, bahis skandalında ikinci dalgaya çevrilmiş durumda

