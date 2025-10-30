Bahis skandalında ‘VAR’ detayı: UEFA da topa girebilir!



KARŞIYAKA İSYANDA

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'un köklü temsilcisi Karşıyaka, açıklanan listeyle bir kez daha ayağa kalktı. Ligde henüz 26 Ekim Pazar akşamı Altay'la oynanan İzmir derbisinin son anlarında penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarına tepki gösteren yeşil-kırmızılılar, o maçın pozisyonlar önünde olan yardımcı hakemlerinden Erdoğan Sertan Akman'ın da bahis oynaması nedeniyle PFDK'lık olmasına öfke kustu. Karşıyaka'nın geçen sezon 19 Mayıs'ta Muşspor'la oynayıp 2-1 yenilerek elendiği Play-Off grup finali rövanş maçını yönetip tartışmalı kararlarıyla yeşil-kırmızılıları çileden çıkaran hakem Mehmet Ali Özer de aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edilirken, sosyal medyada binlerce Karşıyakalı hakemlere tepki gösterdi.



VAR ODASI İÇİN FLAŞ İDDİA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla alakalı flaş bir iddia daha gündeme düştü. Yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi?" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor. İddiaya göre VAR odasında bulunan hakemler, kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadı. Yine aynı iddialara göre legal ve illegal siteler üzerinden oynanan bahislerin değeri milyonlarca lirayı aştı. Soruşturmanın daha da derinleşeceği öğrenildi.