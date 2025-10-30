Bahis skandalında ‘VAR’ detayı: UEFA da topa girebilir!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalı ile ilgili açıklamalarının ardından,152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Federasyon bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin de ismini tek tek açıklarken Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun gibi 7 üst klasman hakemin de yer alması dikkat çekti. İsimlerin ortaya çıkması yeşil sahalarda yeni tartışmaları ve kaosu da beraberinde getirdi. Söz konusu hakemlerin "görev aldığı maçlara bahis oynayıp oynamadığı", söz konusu maçlarda "kazanan takımın lehine mi, yoksa aleyhine mi kararlar aldığı" gibi tartışmalar gündeme geldi.
SIRA FUTBOLCULARDA
Aynı zamanda FIFA hakemi olan Zorbay Küçük'ün, yakın çevresine bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20'şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 tl'lik Arjantin Ligi'ne bahis yapıldığını söylüyor. Zorbay Küçük, yakın çevresine ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor. UEFA ve FIFA'NIN, bahis konusu ile ilgili sürekli TFF ile temas halinde kalacağı ve bu konuda ayrıca bir soruşturma açabileceği konuşuluyor. Hakemler ile ilgili tüm veriler titizlikle incelenip, tüm detaylar mercek altına alınacak. Hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler futbolculara çevrildi. Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3700 faal futbolcunun da yeraldığı gündeme geldi. Bu futbolcuların da PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. Futbolcularla ilgili sevkler için gözler gelecek haftaya çevrildi.
CEZALAR BUGÜN AÇIKLANACAK
TFF'NİN aktif bahis oynayan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından gözler verilecek cezalara çevrildi. Her hafta perşembe günleri toplanan PFDK'nın bugün bir araya gelerek söz konusu hakemlerle ilgili cezaları açıklaması bekleniyor. TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, bahis ve benzeri şans oyunlarıyla ilgili yasakları ve uygulanacak yaptırımları açıkça belirtiyor. Bu talimat kapsamındaki kişilerin; a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı olarak bahis veya benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır
KOCAELİSPOR TEKRAR İSTİYOR
KOCAELİSPOR Zorbay Küçük'ün bu sezon Kocaelispor'un 1-0 yenildiği Samsun maçında görev yaptığını hatırlatarak söz konusu karşılaşmada VAR uyarısına rağmen takım lehine verilmesi beklenen "net bir penaltının es geçildiği" belirtildi. Açıklamada "Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili kurullar tarafından ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hakemin yönettiği maçın tekrar edilmesi için TFF nezdinde gerekli girişim yapılacaktır" denildi
KARŞIYAKA İSYANDA
3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'un köklü temsilcisi Karşıyaka, açıklanan listeyle bir kez daha ayağa kalktı. Ligde henüz 26 Ekim Pazar akşamı Altay'la oynanan İzmir derbisinin son anlarında penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarına tepki gösteren yeşil-kırmızılılar, o maçın pozisyonlar önünde olan yardımcı hakemlerinden Erdoğan Sertan Akman'ın da bahis oynaması nedeniyle PFDK'lık olmasına öfke kustu. Karşıyaka'nın geçen sezon 19 Mayıs'ta Muşspor'la oynayıp 2-1 yenilerek elendiği Play-Off grup finali rövanş maçını yönetip tartışmalı kararlarıyla yeşil-kırmızılıları çileden çıkaran hakem Mehmet Ali Özer de aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edilirken, sosyal medyada binlerce Karşıyakalı hakemlere tepki gösterdi.
VAR ODASI İÇİN FLAŞ İDDİA
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla alakalı flaş bir iddia daha gündeme düştü. Yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi?" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor. İddiaya göre VAR odasında bulunan hakemler, kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadı. Yine aynı iddialara göre legal ve illegal siteler üzerinden oynanan bahislerin değeri milyonlarca lirayı aştı. Soruşturmanın daha da derinleşeceği öğrenildi.