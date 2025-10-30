İslami Oyunları’nın kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun grup etabı karşılaşmaları, 4-11 Kasım tarihlerinde oynanacak. Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu şöyle: Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk, Libero: Selin Adalı. Maç programı ise şu şekilde: 4 Kasım Salı: 16.00 Türkiye-İran, 6 Kasım Perşembe: 16.00 Türkiye-Afganistan, 9 Kasım Pazar: 16.00 Türkiye- Azerbaycan, 11 Kasım Salı: 13.00 Türkiye-Tacikistan