10 yılda tarih oldular!

FUTBOLDA yaşanan ekonomik kriz, köklü külüplerin kapılarına kilit vurmalarına sebebiyet verdi. Henüz 10 yıl önce Süper Lig'de yer alan takımlar, yaşadıkları krizler sebebiyle adeta kepenk kapattı. 2014-15 sezonunda Süper Lig'de yer alan 18 takımın 9'u ya kapandı, ya da alt liglerde yaşam mücadelesi veriyor. Gaziantepspor, Akhisarspor, Erciyes, Mersin İY ve Karabükspor faaliyetlerine son verirken, Eskişehirspor ile Balıkesirspor 3. Lig'de. Bursaspor 2.Lig'de, Sivasspor da 1. Lig'de yer alıyor.

KAPANAN TAKIMLAR

TAM 31 yıl Süper Lig'de mücadele eden Gaziantepspor, 2016-17'de devler arenasına veda etti ve 2019- 20 sezonunda iflas ederek kapandı. 7 sezon Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor da sadece altya pı takımlarıyla mücadele etme kararı aldı. Erciyesspor 2017-18 sezonunda faaliyetlerine son verdi. Karabükspor 2018-19 sezonu sonunda ekonomik sıkıntılar nedeniyle kepenk indirdi. Mersin İdman Yurdu da borçtılar larından kurtulma adına 2019'da kapandı. Bu sezon da darboğazda olan bir çok kulübün akıbetinin aynı olması bekleniyor.