Kartal’da Rafa Silva sevinci

Beşiktaş'ta pazar günkü kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde Rafa Silva sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde F.Bahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Kara Kartal'da sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyen Portekizli yıldız Rafa Silva, takımla çalışmalara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Silva'nın herhangi bir aksilik olmaması durumunda derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor.