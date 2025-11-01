Altay’ın Kütahya’ya karşı şansı tutuyor

3. Lig 4. Grup'ta pazar günü deplasmanda son 4 maçını gol yemeden kazanan zirve takipçisi Kütahyaspor'la karşılaşacak Altay, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 7 resmi müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Altay, Kütahya ekibini konuk ettiği 4 randevuyu kazanırken, deplasmandaki 3 müsabakanın 1'inde galip geldi. Kütahyaspor iç sahada 1 kez sahadan 1 puanla ayrıldı. İki takım en son 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de karşı karşıya gelirken, o sezon siyah-beyazlılar Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükseldi. Kütahyaspor ise Bölgesel Amatör Lig'e düştü. İzmir ekibi, rakibi karşısında en farklı galibiyetini kupada 26 Eylül 1990'da 7-1'lik skorla aldı.