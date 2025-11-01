Arda’ya büyük onur

ULUSLARARASI Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılında dünyanın en iyi futbolcusunu belirleyecek oylama için 15 kişilik aday listesini açıkladı. Yıldızlarla dolu olan listede Türkiye'yi temsil eden bir futbolcu da yerini aldı. Hem milli takımda hem de İspanyol devi Real Madrid'de harikalar yaratan Arda Güler de listeye dahil edildi. Dünyanın farklı kıtalarından gelen 120 ülkeden spor yazarları ve futbol uzmanlarının yer aldığı uluslararası jüri, verdikleri puanlarla 2025 yılının en iyi futbolcusunu belirleyecek.

ÖNEMLİ İSİMLER ARASINDA

2025'İN en iyi futbolcusu ödülünün kazananı ise 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklanacak. Listede Arda Güler'in yanı sıra Cole Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Lionel Messi (İnter Miami), Pedri, Lamine Yamal (Barcelona), Bruno Fernandes (M.United), Martin Odegaard (Arsenal), Florian Wirtz (Liverpool), Kevin de Bruyne (M.City), Reo Hatate (Celtic), Mohamed Kudus (Tottenham), Malik Tillman (Leverkusen), James Rodriguez (Leon) ve Vitinha (PSG) yer alıyor.