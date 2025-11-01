Bahis skandalında geçmiş maçlar iptal mi olacak?





"ŞİKE VEYA TEŞVİK PRİMİ SUÇUNA DÖNÜŞÜR"

Ekren, "Lisanslı bir platformda oynanan bahis nedeniyle ceza verilmez. Ancak hakem, yöneteceği maçla bağlantılı şekilde bahis oynar veya bir menfaat karşılığında sonucu etkilemeye kalkarsa, bu durum 6222 sayılı kanun kapsamında şike veya teşvik primi suçuna dönüşür" dedi.TFF Disiplin Talimatı'nın 57. maddesinin futbolla her türlü bahis eylemini yasakladığını hatırlatan Ekren, bu tür ihlallerin sürekli hak mahrumiyetine kadar gidebileceğini belirtti.

"DİL NÖTR OLMALI"

Savcı Ekren, TFF'de disiplin sürecinin savcılığın yürüttüğü ceza soruşturmasından bağımsız olduğunu ifade ederek "Disiplin yargılaması, ceza yargılamasını beklemek zorunda değildir. PFDK, futbolun dürüstlüğünü korumak için kendi delilleriyle karar verebilir. Her iki süreç paralel yürüyebilir. Sevk duyurusu yapıldığında ve akabinde cezaların uygulanmasında isimlerin açıklanması masumiyet karinesine aykırı değildir. Ancak dil nötr olmalı; 'suçlu' iması yapılmamalıdır" diye konuştu.

"İSPATLANIRSA MAÇ TESCİLİ İPTAL EDİLİR"

Hakemlerin bahis veya manipülasyon faaliyetlerinin geçmiş maçlara etkisi olup olmayacağı sorusuna da değinen Ekren, maçların iptal edilmesinin ancak güçlü delillerle mümkün olduğunu belirtti. Ekren,"Hakem davranışının sonucu etkilediği somut biçimde ispatlanırsa, maç tescili iptal edilir. Bu durumda yeniden oynatma kararı organizasyonu düzenleyen kurumun takdirindedir" ifadesini kullandı.