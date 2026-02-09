İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM 9 ŞUBAT PAZARTESİ | İZSU BARAJ DOLULUK ORANLARI

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de barajlar yükseldi mi? İzmir barajlarında son durum ne? soruları merak ediliyor. Son yağışların ardından planlı su kesintilerinin bitmesiyle birlikte baraj doluluk oranları da araştırılıyor. İşte İZSU verilerine göre İzmir barajlarında son durum...
İZMİR BARAJLARI DOLULUK ORANLARI
Tahtalı Barajı: 17,75
Balçova Barajı: 44,91
Ürkmez Barajı: 45,05
Güzelhisar Barajı: 55,22
Gördes Barajı: 9,96
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: 47,34
İzmir'de son bir aydır etkili olan yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'nı besleyen havzada su akışı yeniden hız kazandı. Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu.
30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi. İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede gece 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri sona erdiği belirtildi.