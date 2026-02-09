İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM 9 ŞUBAT PAZARTESİ | İZSU BARAJ DOLULUK ORANLARI

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de barajlar yükseldi mi? İzmir barajlarında son durum ne? soruları merak ediliyor. Son yağışların ardından planlı su kesintilerinin bitmesiyle birlikte baraj doluluk oranları da araştırılıyor. İşte İZSU verilerine göre İzmir barajlarında son durum...