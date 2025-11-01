Cumartesi ateşi

Süper Lig'de zirve yarışını çok yakından ilgilendiren mücadelede lider Galatasaray ile Trabzonspor bugün karşı karşıya gelecek. İstanbul'da RAMS Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi. İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti. İki takım da şampiyonluk yolunda zorlu 90 dakikayı kayıpsız atlatmak istiyor.

ASLAN'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor derbisi öncesi önemli eksikler bulunuyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DUYGUSAL MAÇ

GALATASARAY'IN milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak. Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti. Milli file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon Euro garanti bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu. Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak.

5'TE 5 PEŞİNDE

SÜPER Lig'de son 4 maçını da kazanan Karadeniz ekibi Trabzon, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

GALATASARAY'DAN JEST

LİG ve Avrupa'da emin adımlarla hedefe yürüyen Galatasaray'da yönetim, takım içi ücret dengesini korumak adına yeni bir iç transfer hamlesine hazırlanıyor. Aslan'da gözler üç yıldız isme çevrildi. Yönetim, başarılı performanslarıyla dikkat çeken Eren Elmalı, Mario Lemina ve Ismail Jakobs için maaş artışı kararı aldı. Sezona oldukça formda başlayan üç futbolcunun sözleşmelerinde iyileştirmeye gidileceği öğrenildi. Eren Elmalı'nın yıllık 45 milyon TL olan ücretinin 90 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor. Bu sezon orta sahada ve savunmada gösterdiği istikrarlı performansla öne çıkan Mario Lemina'nın 2.5 milyon Euro olan maaşına 500 bin Euro civarında zam yapılacak. Ismail Jakobs'un ise 2.1 milyon Euro olan garanti ücretinin 3 milyon Euro seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi, daha önce Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper, Davinson ve Abdülkerim gibi isimlerin maaşlarında da ciddi artışlar yapılmıştı.

GLEBOV GÜNDEMDE

TRABZONSPOR ocak transfer dönemi için şimdiden kolları sıvarken zor bir hedef için Moskova'nın yolunu tuttu. Bordo- mavililer, Kirill Glebov için CSKA Moskova'nın kapısını çaldı. Ön görüşmede Rus ekibinin istediği rakam ile Trabzonspor'un düşündüğü rakam arasında uçurum olması keyifleri kaçırdı. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan'ın Glebov için şartları zorlayacağı konuşuluyor.