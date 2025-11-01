Jose Mourinho’nun koltuğu sağlamda

PORTEKİZ ekibi Benfica'da başkanlık seçimlerinin 8 Kasım'daki final turuna kısa süre kala mevcut başkan Rui Costa ile muhalif aday Noronha Lopes TV programında karşı karşıya geldi. İki başkan adayı da Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya destek vererek, takımın başında kalacağını ifade etti. İlk tur seçimini yüzde 42.13 oy ile ilk sırada kapatan Manuel Rui Costa, "Mourinho bu yılı tamamlayacak. Olumlu sonuçlar için vargücüyle çalışıyor" ifadelerini kullandı. Başkan adayı Noronha Lopes ise Mourinho'ya olan güvenini vurgulayarak, "Mourinho ile çalışacağım. Mourinho kazandığında ise hepimiz kazanacağız" dedi.